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21 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Дорогомилово появились догхантеры

"Московский патруль": в Дорогомилово появились догхантеры

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Обычно догхантеры пытаются убить питомцев с помощью яда, спрятанного в еде. Но жители столичного района Дорогомилово уверяют, что в их случае ненавистники собак распылили вещество на площадке для выгула животных.

Вероятные отравители орудовали именно на специализированной площадке для выгула собак. Владельцы животных пока боятся туда приходить. Кто-то из местных жителей повесил сигнальную ленту и разместил вот такое объявление с предупреждением о догхантерах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
животныепроисшествиявидеоАлександр Астахов
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