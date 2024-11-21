"Московский патруль": в Дорогомилово появились догхантеры

Обычно догхантеры пытаются убить питомцев с помощью яда, спрятанного в еде. Но жители столичного района Дорогомилово уверяют, что в их случае ненавистники собак распылили вещество на площадке для выгула животных.

Вероятные отравители орудовали именно на специализированной площадке для выгула собак. Владельцы животных пока боятся туда приходить. Кто-то из местных жителей повесил сигнальную ленту и разместил вот такое объявление с предупреждением о догхантерах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".