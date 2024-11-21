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21 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": спецназ задержал подстрелившего охотника в подмосковном лесу

"Московский патруль": спецназ задержал подстрелившего охотника в подмосковном лесу

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Спецназ штурмом взял жилище охотника, который подстрелил двух мужчин в подмосковном лесу. У полиции две версии: подозреваемый либо перепутал мужчин с дичью, либо пытался убить их целенаправленно.

Максим Косачев скончался почти мгновенно. Следующий заряд достался Виктору Игнатьеву. Мужчина был без сознания, потерял много крови. Однако врачам удалось его спасти. Выпустив несколько пуль, убийца сбежал.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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