Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": телефонные мошенники все чаще забирают наличные у жертв курьерами

"Московский патруль": телефонные мошенники все чаще забирают наличные у жертв курьерами

"Московский патруль": в столице под суд подпали аферисты, устроившие почти 50 аварий

Новости регионов: диверсанта из Германии задержали в Калининградской области

Новости регионов: массовые ДТП произошли из-за гололедицы в Тольятти

Новости мира: МИД РФ назвал действия Эммануэля Макрона политикой "двух стульев"

Новости регионов: 23 ребенка отравились в красноярской школе № 76

Новости регионов: несколько массовых аварий произошло в Приморье из-за гололедицы

Басманный суд Москвы продлил арест главным фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Новости мира: Илон Маск готовит экспедицию на Марс

Новости регионов: город Орск накрыло плотным смогом

По данным экспертов, в последние месяцы телефонные мошенники стали намного чаще забирать наличные у своих жертв с помощью посыльных. Схема с доставщиками используется почти в 80% случаев обмана.

Мошенники стали предпочитать забирать деньги наличными после того, как в июле вступил в силу новый закон. Согласно ему, банки обязаны на два дня приостанавливать переводы средств на подозрительные счета.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика