"Московский патруль": телефонные мошенники все чаще забирают наличные у жертв курьерами

По данным экспертов, в последние месяцы телефонные мошенники стали намного чаще забирать наличные у своих жертв с помощью посыльных. Схема с доставщиками используется почти в 80% случаев обмана.

Мошенники стали предпочитать забирать деньги наличными после того, как в июле вступил в силу новый закон. Согласно ему, банки обязаны на два дня приостанавливать переводы средств на подозрительные счета.

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