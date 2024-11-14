"Московский патруль": Ространснадзор следит за фурами на скоростных магистралях

Сотрудники Ространснадзора следят за фурами на скоростных магистралях столицы в круглосуточном режиме. Они делают это для того, чтобы предотвратить ущерб дорожному полотну и другим участникам движения, а также остановить нарушителей, которые перевозят, к примеру, опасные грузы.

Как инспекторы борются с лишним весом и крупными габаритами на трассах? Подробнее – в программе "Московский патруль".