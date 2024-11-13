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13 ноября, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": задолжавшая более миллиарда блогер Блиновская признана банкротом

"Московский патруль": задолжавшая более миллиарда блогер Блиновская признана банкротом

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Суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Ее долг перед ФНС на момент принятия этого решения составлял более миллиарда рублей. После этого начнется процедура продажи имущества. Сумма арестованной недвижимости превышает 60 миллиардов рублей.

Однако, по данным следствия, после банкротства блогер все равно останется с деньгами, так как у нее есть счета в Эмиратах. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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