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11 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве женщину

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве женщину

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Столичные полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Клиентов женщина подыскивала через знакомых и на сайтах с объявлениями.

Потенциальные покупатели, желающие приобрести товар по заниженной цене, связывались с бизнес-леди, договаривались о встрече, а затем вносили предоплату. Через некоторое время злоумышленница пропадала.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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