11 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве женщину
Столичные полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Клиентов женщина подыскивала через знакомых и на сайтах с объявлениями.
Потенциальные покупатели, желающие приобрести товар по заниженной цене, связывались с бизнес-леди, договаривались о встрече, а затем вносили предоплату. Через некоторое время злоумышленница пропадала.
Подробнее – в программе "Московский патруль".