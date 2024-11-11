"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве женщину

Столичные полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Клиентов женщина подыскивала через знакомых и на сайтах с объявлениями.

Потенциальные покупатели, желающие приобрести товар по заниженной цене, связывались с бизнес-леди, договаривались о встрече, а затем вносили предоплату. Через некоторое время злоумышленница пропадала.

Подробнее – в программе "Московский патруль".