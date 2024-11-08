"Безопасный город": гость одного из клубов Москвы украл из гардероба чужую куртку

Посетитель одного из ночных клубов Москвы украл из гардероба чужую куртку. На видео с камер наблюдения видно, что сотрудник гардероба выдал ее по ошибке. Гость, оценив стоимость вещи, решил не возражать.

Спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции. Правоохранители изъяли у него куртку. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье "Кража".

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