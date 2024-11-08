08 ноября, 21:35Происшествия
"Безопасный город": гость одного из клубов Москвы украл из гардероба чужую куртку
Посетитель одного из ночных клубов Москвы украл из гардероба чужую куртку. На видео с камер наблюдения видно, что сотрудник гардероба выдал ее по ошибке. Гость, оценив стоимость вещи, решил не возражать.
Спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции. Правоохранители изъяли у него куртку. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье "Кража".
Подробнее – в программе "Безопасный город".