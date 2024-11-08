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08 ноября, 21:35

Общество

"Безопасный город": среди москвичей набирают популярность прыжки с парашютом

"Безопасный город": среди москвичей набирают популярность прыжки с парашютом

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Среди москвичей набирают популярность прыжки с парашютом. На этом фоне в московском городском аэроклубе ДОСААФ России начал действовать проект "Юный парашютист-десантник".

В его рамках желающие впервые прыгнуть с парашютом проходят специальный курс, во время которого изучают историю парашютного спорта и устройства купола, а также проходят психологическую подготовку.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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