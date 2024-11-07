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07 ноября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": директору турфирмы вынесли приговор за мошенничество

"Безопасный город": директору турфирмы вынесли приговор за мошенничество

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Директору турфирмы "Колибри ТУР МСК", который бросил на произвол судьбы десятки детей в чужой стране, вынесли приговор. Вугар Алакбаров летом 2023 года вывез группу школьников в Турцию, обещая им увлекательное путешествие. В итоге оно получилось экстремальным.

Дети оказались в чудовищных условиях. Бизнесмен не оплатил им ни проживание, ни обратные билеты. В итоге эвакуировать юных путешественников пришлось их родителям. По решению суда, Алакбаров должен выплатить им компенсации. По 40 эпизодам мошенничества его приговорили к пяти годам колонии.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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