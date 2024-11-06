"Безопасный город": постоялец отеля устроил погром и стал фигурантом дела о наркотиках

Постоялец устроил погром в гостиничном номере, а уехал в отдел полиции как подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. Сотрудники столичной Росгвардии прибыли по сигналу "тревога". Приезжий сильно шумел. Когда дело дошло до проверки документов, из сумки 35-летнего мужчины выпали два свертка с запрещенным веществом и шприц.

Теперь дебоширом будут заниматься сотрудники полиции. Ему придется ответить не только за погром, но и за хранение наркотиков. Подробнее – в программе "Безопасный город".