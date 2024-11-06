"Безопасный город": задержаны аферистки, обманывавшие стариков в Москве

В столице задержаны вероятные аферистки, которые втирались в доверие к старикам, а после обворовывали их. Одна из сообщниц позвонила 90-летней москвичке, представилась сотрудницей социальной службы и пришла к ней для того, чтобы якобы передать подарок. Она любезно предложила сделать массаж.

Напарница аферистки тем временем вынесла из квартиры вещи почти на полмиллиона рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".