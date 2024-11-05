"Безопасный город": москвичам рассказали, как не стать жертвой дачных воров

Воры активизировались из-за закрытия дачного сезона. Как правило, москвичи на зиму перебираются в квартиры и не появляются на своих участках до весны. Чтобы защитить свое жилище, можно установить сигнализацию.

Система проста в использовании. Контур защиты дома состоит из датчиков движения и самой сигнализации. Вышел из дома – поставил на охрану, вернулся – снял с защиты. Если кто-то вдруг решит проникнуть, то об этом сразу же узнают сотрудники вневедомственной охраны.

Только за девять месяцев этого года сотрудники вневедомственной охраны по ТиНАО совершили 15 тысяч выездов и задержали почти 900 злоумышленников.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

