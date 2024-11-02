02 ноября, 21:30Общество
"Безопасный город": москвичи выбрали своего народного участкового
Москвичи выбрали своего народного участкового, который будет представлять столицу в финале Всероссийского конкурса.
Им стал старший участковый уполномоченный ОМВД России по району Раменки города Москвы Сергей Рощупкин. Полицейский уже 17 лет служит в органах внутренних дел. Мужчина признается, профессия хоть и трудная, но интересная.
За такой внушительный срок ему удалось помочь сотням граждан, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Подробнее – в программе "Безопасный город".