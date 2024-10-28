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28 октября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": суд прекратил преследование фигуранта дела о похищении певца Руссо

"Безопасный город": суд прекратил преследование фигуранта дела о похищении певца Руссо

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Суд прекратил уголовное преследование фигуранта дела о похищении певца Авраама Руссо Владимира Шестопалова.

Все произошло еще в 2000-х годах, но судебные тяжбы продолжались до последнего времени. Однако Шестопалова отпустили из-за истечения срока давности. Теперь Руссо планирует подать гражданский иск против Шестопалова на взыскание моральной компенсации.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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