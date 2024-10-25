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25 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": указ Петра II украден из Российского военно-исторического архива

"Безопасный город": указ Петра II украден из Российского военно-исторического архива

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В Российском военно-историческом архиве нашли поддельный указ Петра II, который стал одним из первых распоряжений 11-летнего императора. Предположительно, документ подменили.

По информации СМИ, поддельный документ обнаружила заместитель директора архива Василиса Денисова. Речь идет об "Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова. 9 сентября 1727 года". Подробнее – в программе "Безопасный город".

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