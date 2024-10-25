"Безопасный город": юрист Аксенов предложил повысить штрафы для нелегальных перевозчиков

Юрист Алексей Аксенов предложил повысить штрафы для тех, кто занимается нелегальными перевозками. По его словам, только так можно искоренить это явление.

Сейчас самым максимальным наказанием для нелегальных извозчиков является изъятие машины на штрафстоянку. Пресс-секретарь ГКУ "Организатор перевозок" Дмитрий Бочков и вовсе считает подобных водителей реальной угрозой для пассажиров, так как в погоне за прибылью они пренебрегают нормами безопасности транспортных средств.

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