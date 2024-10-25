"Безопасный город": машина загорелась после столкновения с грузовиком на МКАД

На МКАД в районе парка "Лосиный остров" легковой автомобиль на скорости влетел в неисправный грузовик, который стоял на обочине. От удара иномарка загорелась.

Пожарным уже удалось потушить огонь. Сам легковой автомобиль так деформировался, что спасателям пришлось срезать крышу, чтобы освободить водителя. Автомобилист остался жив и сейчас находится под наблюдением врачей.

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