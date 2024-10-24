Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": фигурант дела о похищении певца Руссо Шестопалов отпущен из-под стражи

"Безопасный город": фигурант дела о похищении певца Руссо Шестопалов отпущен из-под стражи

"Безопасный город": суд арестовал второго фигуранта по делу об афере с квартирой Долиной

Суд запретил жителю Южного Бутова пасти коз на улицах столичного района

"Безопасный город": певица Глюкоза оштрафована на 5 тыс рублей за употребление наркотиков

Москвич из Южного Бутова больше не сможет отпускать своих коз на самовыгул

Зюзинский суд обязал владельца коз из Южного Бутова изменить условия содержания животных

Зюзинский районный суд запретил москвичу пасти коз в городе

"Безопасный город": суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

"Безопасный город": суд арестовал обвиняемого в подрыве авто бизнесмена в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 октября

Владимир Шестопалов, подозреваемый в похищении певца Авраама Руссо, отпущен из-под стражи. Это произошло из-за того, что адвокат обвиняемого не явился на судебное заседание. В связи с этим рассмотрение дела отложили.

Сам инцидент произошел в 2004 году. По версии следствия, бизнесмен Тельман Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага" и потребовал от Руссо вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. О том, почему злоумышленник может оказаться на свободе – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
судыпроисшествияшоу-бизнесвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика