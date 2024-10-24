"Безопасный город": фигурант дела о похищении певца Руссо Шестопалов отпущен из-под стражи

Владимир Шестопалов, подозреваемый в похищении певца Авраама Руссо, отпущен из-под стражи. Это произошло из-за того, что адвокат обвиняемого не явился на судебное заседание. В связи с этим рассмотрение дела отложили.

Сам инцидент произошел в 2004 году. По версии следствия, бизнесмен Тельман Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага" и потребовал от Руссо вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. О том, почему злоумышленник может оказаться на свободе – в программе "Безопасный город".

