"Безопасный город": бойцы отряда ОМОН "Авангард" отметили 37-летие со дня образования

23 октября в Главном управлении Росгвардии по Москве отмечают профессиональный праздник, посвященный 37-ой годовщине образования ОМОН "Авангард".

Начальник Главного управления Росгвардии по Москве отметил, что сотрудники ОМОН "Авангарда" всегда готовы к выполнению самых сложных задач. По его словам, только с начала этого года они приняли участие в проведении свыше 3,5 тысячи мероприятий, в ходе которых задержали более 16 тысяч граждан, подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. Подробнее – в программе "Безопасный город".

