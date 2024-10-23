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23 октября, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": бойцы отряда ОМОН "Авангард" отметили 37-летие со дня образования

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"Безопасный город": 19 октября профессиональный праздник отметят следователи-криминалисты

23 октября в Главном управлении Росгвардии по Москве отмечают профессиональный праздник, посвященный 37-ой годовщине образования ОМОН "Авангард".

Начальник Главного управления Росгвардии по Москве отметил, что сотрудники ОМОН "Авангарда" всегда готовы к выполнению самых сложных задач. По его словам, только с начала этого года они приняли участие в проведении свыше 3,5 тысячи мероприятий, в ходе которых задержали более 16 тысяч граждан, подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
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