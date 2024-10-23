"Безопасный город": суд арестовал второго фигуранта по делу об афере с квартирой Долиной

Таганский суд Москвы арестовал до 22 декабря жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной.

По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы. Кроме того, мужчина получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги. Также злоумышленник обналичил деньги, которые затем распределил между собой и соучастниками.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

