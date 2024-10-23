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23 октября, 21:45

Транспорт

"Безопасный город": число ДТП с арендными электросамокатами сократилось в Москве

"Безопасный город": число ДТП с арендными электросамокатами сократилось в Москве

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Число ДТП с арендными электросамокатами в Москве сократилось на 48% на улицах в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД. Именно там в середине лета в качестве эксперимента была снижена их скорость с 25 до 20 километров в час

Кроме того, как сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), по результатам эксперимента на 70% сократилось количество ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортгородвидеоАлександр Астахов
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