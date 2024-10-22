"Безопасный город": сотрудники МЧС РФ провели эксперимент с взрывающимися аккумуляторами

Во дворе 13-ой пожарно-спасательной части Москвы горит пауэрбанк. Это эксперимент, который проводится под наблюдением сотрудника МЧС России.

Старший инструктор-пожарный Валерий Шишканов показывает, насколько опасными могут быть современные гаджеты. Первый аккумулятор задымился и продолжил гореть даже в ведре с водой, а второй – взорвался.

Как потушить этот вид техники? И как заранее заметить, что аккумулятор неисправен и может вспыхнуть? Подробнее – в программе "Безопасный город".

