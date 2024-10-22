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22 октября, 21:30

Шоу-бизнес

"Безопасный город": певица Глюкоза оштрафована на 5 тыс рублей за употребление наркотиков

"Безопасный город": певица Глюкоза оштрафована на 5 тыс рублей за употребление наркотиков

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Зюзинский суд обязал владельца коз из Южного Бутова изменить условия содержания животных

Зюзинский районный суд запретил москвичу пасти коз в городе

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"Безопасный город": суд арестовал обвиняемого в подрыве авто бизнесмена в Москве

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Защита заявила, что обвиняемый в подрыве авто в Москве имел все разрешения на оружие

Суд назначил административный штраф в размере 5 тысяч рублей певице Глюкозе, признав ее виновной в употреблении наркотических веществ.

По информации СМИ, исполнительницу задержали правоохранители в аэропорту Шереметьево из-за того, что Наталья Чистякова-Ионова якобы была замечена "в состоянии наркотического опьянения" по визуальным признакам. От медицинского освидетельствования она отказалась. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
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