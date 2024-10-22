"Безопасный город": певица Глюкоза оштрафована на 5 тыс рублей за употребление наркотиков

Суд назначил административный штраф в размере 5 тысяч рублей певице Глюкозе, признав ее виновной в употреблении наркотических веществ.

По информации СМИ, исполнительницу задержали правоохранители в аэропорту Шереметьево из-за того, что Наталья Чистякова-Ионова якобы была замечена "в состоянии наркотического опьянения" по визуальным признакам. От медицинского освидетельствования она отказалась. Подробнее – в программе "Безопасный город".

