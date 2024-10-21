"Безопасный город": автомобиль каршеринга упал в реку на западе Москвы

Девушка за рулем автомобиля каршеринга не справилась с управлением и упала в реку на западе Москвы. Инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко в ночь на 21 октября.

Пострадали 19-летняя и 20-летняя девушки. Они попали в больницу. Автомобиль каршеринга вытащили из воды с помощью автокрана. При этом машина была полностью исправна, прошла плановое техобслуживание и соответствовала нормам безопасности.

Подробнее о версиях произошедшего – в программе "Безопасный город".

