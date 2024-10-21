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21 октября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": автомобиль каршеринга упал в реку на западе Москвы

"Безопасный город": автомобиль каршеринга упал в реку на западе Москвы

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Девушка за рулем автомобиля каршеринга не справилась с управлением и упала в реку на западе Москвы. Инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко в ночь на 21 октября.

Пострадали 19-летняя и 20-летняя девушки. Они попали в больницу. Автомобиль каршеринга вытащили из воды с помощью автокрана. При этом машина была полностью исправна, прошла плановое техобслуживание и соответствовала нормам безопасности.

Подробнее о версиях произошедшего – в программе "Безопасный город".

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