21 октября, 21:45Происшествия
"Безопасный город": мошенники под видом коммунальщиков обманули людей в 10 регионах РФ
Полицейские задержали мошенников, которые на протяжении пяти лет обманывали пенсионеров в 10 российских регионах. Для этого злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальной службы.
"Коммунальщики" предлагали прочистить вентиляционные каналы и установить системы противопожарной безопасности, а затем склоняли к покупке самосрабатывающих огнетушителей – их мошенники продавали по ценам в несколько раз выше рыночных. Подробнее – в программе "Безопасный город".