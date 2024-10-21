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21 октября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": мошенники под видом коммунальщиков обманули людей в 10 регионах РФ

"Безопасный город": мошенники под видом коммунальщиков обманули людей в 10 регионах РФ

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Полицейские задержали мошенников, которые на протяжении пяти лет обманывали пенсионеров в 10 российских регионах. Для этого злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальной службы.

"Коммунальщики" предлагали прочистить вентиляционные каналы и установить системы противопожарной безопасности, а затем склоняли к покупке самосрабатывающих огнетушителей – их мошенники продавали по ценам в несколько раз выше рыночных. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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