"Безопасный город": мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

Мошенники начали рассылать поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Внешне такие квитанции выглядят как обычные, но деньги, которые переводят жители, попадают мошенникам.

Кроме того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой человек загрузит вредоносное ПО. После этого мошенники удаленно получают доступ к приложениям банка и "Госуслуг". Подробнее о новой схеме обмана россиян – в программе "Безопасный город".

