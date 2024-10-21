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21 октября, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

"Безопасный город": мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

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Мошенники начали рассылать поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Внешне такие квитанции выглядят как обычные, но деньги, которые переводят жители, попадают мошенникам.

Кроме того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой человек загрузит вредоносное ПО. После этого мошенники удаленно получают доступ к приложениям банка и "Госуслуг". Подробнее о новой схеме обмана россиян – в программе "Безопасный город".

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безопасностьобществоЖКХвидеоАлександр Астахов
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