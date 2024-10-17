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17 октября, 21:45

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"Безопасный город": следователи открыли новые подробности убийства мужчины в Подмосковье

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Следователи открыли новые подробности убийства мужчины в Солнечногорском районе Подмосковья. Накануне киллер девять раз выстрелил в боковое окно внедорожника, за рулем которого сидел мужчина, возможно связанный с силовыми структурами.

Во время расследования выяснилось, что убийца стрелял, стоя на грунтовой дороге. Из девяти пуль шесть попали точно в цель. СМИ пишут, что хладнокровный исполнитель преступления в ожидании своей жертвы ел шоколадки и курил – на месте стрельбы силовики нашли фантики и окурки. Преступника сейчас ищут, его мотивы пока неизвестны.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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