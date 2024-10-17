17 октября, 21:45Происшествия
"Безопасный город": следователи открыли новые подробности убийства мужчины в Подмосковье
Следователи открыли новые подробности убийства мужчины в Солнечногорском районе Подмосковья. Накануне киллер девять раз выстрелил в боковое окно внедорожника, за рулем которого сидел мужчина, возможно связанный с силовыми структурами.
Во время расследования выяснилось, что убийца стрелял, стоя на грунтовой дороге. Из девяти пуль шесть попали точно в цель. СМИ пишут, что хладнокровный исполнитель преступления в ожидании своей жертвы ел шоколадки и курил – на месте стрельбы силовики нашли фантики и окурки. Преступника сейчас ищут, его мотивы пока неизвестны.
Подробнее – в программе "Безопасный город".