"Безопасный город": следователи открыли новые подробности убийства мужчины в Подмосковье

Следователи открыли новые подробности убийства мужчины в Солнечногорском районе Подмосковья. Накануне киллер девять раз выстрелил в боковое окно внедорожника, за рулем которого сидел мужчина, возможно связанный с силовыми структурами.

Во время расследования выяснилось, что убийца стрелял, стоя на грунтовой дороге. Из девяти пуль шесть попали точно в цель. СМИ пишут, что хладнокровный исполнитель преступления в ожидании своей жертвы ел шоколадки и курил – на месте стрельбы силовики нашли фантики и окурки. Преступника сейчас ищут, его мотивы пока неизвестны.

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