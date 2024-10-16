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16 октября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": в подпольный цех по производству одежды пожаловали полицейские

"Безопасный город": в подпольный цех по производству одежды пожаловали полицейские

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В Подольске в подпольный цех по производству одежды пожаловали полицейские. С легкой руки трудяг контрафакт под видом дорогих брендов отправлялся прямиком на прилавки магазинов, в том числе московских.

Ущерб компании-правообладателю превысил миллион двести тысяч. Приговора суда организатор подпольного производства будет ждать в СИЗО, большинство нелегальных работников же выдворили за пределы России. Теперь полицейские ищут, где именно продавался контрафактный товар.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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