"Безопасный город": неизвестные подорвали внедорожник во дворе дома на Профсоюзной улице

Следователи весь день провели во дворе дома на Профсоюзной улице, где утром неизвестные подорвали внедорожник. Взрывное устройство было замаскировано под мусор и сработало, когда водитель попытался сбросить его с капота. Уже известно, что жертва покушения – "акула" ресторанного бизнеса.

Что могли не поделить коммерсанты? И каковы последствия взрыва? Подробнее – в программе "Безопасный город".