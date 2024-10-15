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15 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": неизвестные подорвали внедорожник во дворе дома на Профсоюзной улице

"Безопасный город": неизвестные подорвали внедорожник во дворе дома на Профсоюзной улице

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Машину с места взрыва на Профсоюзной улице привезли к отделению полиции

Следователи весь день провели во дворе дома на Профсоюзной улице, где утром неизвестные подорвали внедорожник. Взрывное устройство было замаскировано под мусор и сработало, когда водитель попытался сбросить его с капота. Уже известно, что жертва покушения – "акула" ресторанного бизнеса.

Что могли не поделить коммерсанты? И каковы последствия взрыва? Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
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