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15 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в Москве накрыли цех по нелегальному производству гиалуроновой кислоты

"Безопасный город": в Москве накрыли цех по нелегальному производству гиалуроновой кислоты

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В Москве правоохранители накрыли цех по нелегальному производству гиалуроновой кислоты – ее широко используют в косметологии, например для разглаживания морщин или пластики губ.

Известно, что продукт пользовался спросом – лаборанты-нелегалы зарабатывали минимум по сотне миллионов в год. Если окажется, что из-за кустарного препарата кто-то пострадал, это станет отягчающим обстоятельством в уголовном деле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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