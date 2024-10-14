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14 октября, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": более 260 водителей в Москве с начала года устроили серьезные аварии

"Безопасный город": более 260 водителей в Москве с начала года устроили серьезные аварии

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Больше 260 водителей в Москве с начала года не смогли преодолеть препятствия на своем пути и устроили серьезные аварии. Такие цифры приводит ЦОДД.

Шоферы финишировали в такие преграды, как, например, дорожные отбойники, высокие бордюры или заграждения на месте ремонтных работ. Чаще всего подобные аварии случались на крупных развязках из-за превышения скорости, неправильного расположения машины на дороге или несоблюдения бокового интервала.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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