"Безопасный город": более 260 водителей в Москве с начала года устроили серьезные аварии

Больше 260 водителей в Москве с начала года не смогли преодолеть препятствия на своем пути и устроили серьезные аварии. Такие цифры приводит ЦОДД.

Шоферы финишировали в такие преграды, как, например, дорожные отбойники, высокие бордюры или заграждения на месте ремонтных работ. Чаще всего подобные аварии случались на крупных развязках из-за превышения скорости, неправильного расположения машины на дороге или несоблюдения бокового интервала.

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