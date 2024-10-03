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03 октября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали по уголовному делу

"Безопасный город": блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали по уголовному делу

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Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали по уголовному делу о переводе прибыли от интернет-бизнеса в один из банков Дубая по фиктивным документам. Силовики задержали участников преступной группировки, среди которых известные блогеры и их партнеры.

По версии следствия, злоумышленники продавали через интернет некие фитнес-марафоны, заключая договоры с иностранными организациями, оплата по которым поступала на заграничные счета.

По факту незаконных валютных операций возбуждено уголовное дело. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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