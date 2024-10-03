"Безопасный город": блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали по уголовному делу

Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали по уголовному делу о переводе прибыли от интернет-бизнеса в один из банков Дубая по фиктивным документам. Силовики задержали участников преступной группировки, среди которых известные блогеры и их партнеры.

По версии следствия, злоумышленники продавали через интернет некие фитнес-марафоны, заключая договоры с иностранными организациями, оплата по которым поступала на заграничные счета.



По факту незаконных валютных операций возбуждено уголовное дело. Подробнее – в программе "Безопасный город".