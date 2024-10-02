"Безопасный город": спецоперация прошла в регионах по делу против создателей криптобиржи

Крупная спецоперация российских силовиков прошла одновременно в 14-ти регионах страны в рамках уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы и криптовалютной биржи.

Фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры. Они пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода.

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