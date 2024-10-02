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Новости

Новости

02 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": спецоперация прошла в регионах по делу против создателей криптобиржи

"Безопасный город": спецоперация прошла в регионах по делу против создателей криптобиржи

"Безопасный город": блогер Лерчек и ее бывший муж подозреваются в финансовых махинациях

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Новости мира: в Иране прошла акция в поддержку КСИР

Новости регионов: крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

СКР возбудил уголовное дело против создателей платежной системы и криптобиржи

Неизвестные школьники разбили молотками чужие автомобили в Москве и Подмосковье

Подростки разбили молотками чужие автомобили в Москве и Подмосковье

СКР возбудил уголовное дело на создателей анонимной платежной системы

СК РФ завел дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex

Крупная спецоперация российских силовиков прошла одновременно в 14-ти регионах страны в рамках уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы и криптовалютной биржи.

Фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры. Они пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиярегионывидеоВлада Егорова
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