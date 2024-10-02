02 октября, 21:35Происшествия
"Безопасный город": спецоперация прошла в регионах по делу против создателей криптобиржи
Крупная спецоперация российских силовиков прошла одновременно в 14-ти регионах страны в рамках уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы и криптовалютной биржи.
Фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры. Они пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода.
Подробнее – в программе "Безопасный город".