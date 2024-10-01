"Безопасный город": москвичам рассказали о питбайкерах на дорогах столицы

В последнее время на дорогах Москвы все чаще встречаются так называемые питбайкеры. В основном это подростки, у большинства из которых нет ни прав, ни опыта вождения.

Только с начала года более пятисот несовершеннолетних на питбайках попали в аварии, в результате чего получили серьезные травмы. Есть и смертельные случаи.

Как усмирить лихачей и можно ли их привлечь к ответственности – в программе "Безопасный город".