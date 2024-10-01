Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о питбайкерах на дорогах столицы

"Безопасный город": москвичам рассказали о питбайкерах на дорогах столицы

"Техно": москвичам рассказали о новых видах мошеннических схем

Эксперт оценил потенциал новых механизмов борьбы с хищением средств мошенниками

"Техно": новые виды мошеннических схем появились в Москве

"Безопасный город": полицейский рейд против пьяных водителей прошел в Москве

Центробанк РФ ужесточил меры по борьбе с мошенниками

Ущерб от действий IT-злоумышленников в России превысил 116 млрд рублей в 2024 году

"Безопасный город": москвичи устраивают нелегальные уличные гонки

"Безопасный город": сезон самокатов и других гаджетов в Москве скоро завершится

"Безопасный город": сотрудники Госавтоинспекции Москвы провели рейд против нарушителей ПДД

В последнее время на дорогах Москвы все чаще встречаются так называемые питбайкеры. В основном это подростки, у большинства из которых нет ни прав, ни опыта вождения.

Только с начала года более пятисот несовершеннолетних на питбайках попали в аварии, в результате чего получили серьезные травмы. Есть и смертельные случаи.

Как усмирить лихачей и можно ли их привлечь к ответственности – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьтранспортвидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика