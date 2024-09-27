27 сентября, 21:35Происшествия
"Безопасный город": полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в создании наркотиков
Полицейские Подмосковья при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в производстве наркотиков.
Оказалось, что в частном доме у него находились грецкие орехи со свертками внутри, емкости с порошком и оборудование для изготовления отравы.
Со слов задержанного, запрещенные вещества он производил с целью личного употребления. Подробнее – в программе "Безопасный город".