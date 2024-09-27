"Безопасный город": полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в создании наркотиков

Полицейские Подмосковья при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в производстве наркотиков.

Оказалось, что в частном доме у него находились грецкие орехи со свертками внутри, емкости с порошком и оборудование для изготовления отравы.

Со слов задержанного, запрещенные вещества он производил с целью личного употребления. Подробнее – в программе "Безопасный город".

