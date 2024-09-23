"Безопасный город": сотрудники Россельхознадзора рассказали о контроле продуктов в Москве

Продукты, прежде чем они попадут на полки московских магазинов, проходят тщательный контроль.

В том числе его проводят сотрудники таможни и Россельхознадзора. Они проверяют откуда прибыл товар, есть ли сопроводительные документы. Качество продукции исследуют в лабораториях.



Подробнее – в программе "Безопасный город".

