"Безопасный город": Блиновская не прокомментировала сообщения о задержании мужа в зоне СВО

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и отмывании денег, не стала комментировать информацию о задержании своего супруга Алексея в зоне спецоперации.

В Савеловском суде Москвы 12 сентября рассматривалось дело блогера. Блиновская шла по коридору в зал суда, сопровождаемая несколькими полицейскими. На многочисленные вопросы о своем муже она не ответила. В свою очередь, адвокат блогера Наталья Сальникова назвала сообщения о задержании Блиновского фейком. Подробнее – в программе "Безопасный город".

