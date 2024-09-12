"Безопасный город": Приставы взыскали с алиментщиков более 2 млрд руб с начала 2024-го

Столичные приставы взыскали с алиментщиков более двух миллиардов рублей с начала 2024 года. Особое внимание должникам уделяли перед первым сентября, когда детей надо было собирать в школу.

Когда сумма долга превышает миллион рублей, судебные приставы объявляют должников в розыск. Так, 12 сентября правоохранители задержали в аэропорту Внуково алиментщика. Подробнее – в программе "Безопасный город".