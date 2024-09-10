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10 сентября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": Росгвардия предотвратила возгорание автомобиля в ВАО

"Безопасный город": Росгвардия предотвратила возгорание автомобиля в ВАО

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Сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание автомобиля рядом с детской площадкой в ВАО. Экипаж вневедомственной охраны, который патрулировал улицы города, обнаружил возгорание возле мусорных контейнеров на Свободном проспекте столицы.

Росгвардейцы обеспечивали безопасность прохожих, пока на место ЧП не приехали пожарные.Ситуацию осложняла машина, припаркованная рядом. Правоохранители отбуксировали ее и освободили спасателям подход к очагу возгорания. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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