"Безопасный город": прокуратура возбудила дело по факту хулиганства в столичном метро

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хулиганства в столичном метро. На станции "Кленовый Бульвар" Большой кольцевой линии между пассажирами произошел конфликт.

Один из пассажиров набросился на другого со спины, повалил его на пол и несколько раз ударил ногами. Остановить драку попыталась сотрудница службы безопасности метрополитена. Подробнее – в программе "Безопасный город".