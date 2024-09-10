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10 сентября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": прокуратура возбудила дело по факту хулиганства в столичном метро

"Безопасный город": прокуратура возбудила дело по факту хулиганства в столичном метро

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Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хулиганства в столичном метро. На станции "Кленовый Бульвар" Большой кольцевой линии между пассажирами произошел конфликт.

Один из пассажиров набросился на другого со спины, повалил его на пол и несколько раз ударил ногами. Остановить драку попыталась сотрудница службы безопасности метрополитена. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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