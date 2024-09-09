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09 сентября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": блогера Маш Милаш обвинили в мошенничестве

"Безопасный город": блогера Маш Милаш обвинили в мошенничестве

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Блогера Маш Милаш обвинили в мошенничестве на один миллион рублей. Ее подписчики получили в социальных сетях от имени кумира предложение поучаствовать в конкурсе.

По легенде, выигрыш мог составить три тысячи долларов, однако для участия желающим нужно было перейти по ссылке и оплатить комиссию. Блогер же заявила, что ее страницу взломали, и обратилась с заявлением в полицию. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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