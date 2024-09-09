09 сентября, 21:45Происшествия
"Безопасный город": в Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве жены
В Подмосковье арестовали сталкера Равиля Османова, подозреваемого в убийстве жены. Мужчина преследовал ее, проверял социальные сети и ставил жучки.
По версии следователей, мужчина ворвался в дом бывшей супруги, Евгении Лобановой и несколько раз ударил ее ножом. Когда женщина скончалась, он начал громить все, что попадалось под руку, а затем поджег ее машину. Подробнее – в программе "Безопасный город".