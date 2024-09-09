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09 сентября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": в Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве жены

"Безопасный город": в Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве жены

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В Подмосковье арестовали сталкера Равиля Османова, подозреваемого в убийстве жены. Мужчина преследовал ее, проверял социальные сети и ставил жучки.

По версии следователей, мужчина ворвался в дом бывшей супруги, Евгении Лобановой и несколько раз ударил ее ножом. Когда женщина скончалась, он начал громить все, что попадалось под руку, а затем поджег ее машину. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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