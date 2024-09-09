"Безопасный город": полиция задержала грабителя в Москве

Полиция задержала мужчину, который грабил людей в подземных переходах. Правоохранители поймали злоумышленника на проспекте Мира после того, как он совершил преступление.

Грабитель заметил девушку, у которой в заднем кармане джинсов лежал телефон, и начал за ней следить. После он сымитировал столкновение и незаметно вытащил гаджет. Кроме того, он успел спрятать смартфон за фонарем в переходе. Подробнее – в программе "Безопасный город".