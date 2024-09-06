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06 сентября, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": как службы транспортного узла ищут пропавших детей

"Безопасный город": как службы транспортного узла ищут пропавших детей

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Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. На их поиски выходят спасатели, полицейские и волонтеры. В таком нелегком деле важно действовать сообща и, что главное, оперативно.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и МО проводит тренировки, чтобы наладить взаимодействие между всеми структурами, задействованными в безопасности и пропускном режиме железнодорожного вокзала. Поиски пропавших осуществляются на территории всего вокзального комплекса, включая прилегающую территорию вокзала.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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безопасностьвидеоВлада Егорова
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