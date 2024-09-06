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06 сентября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": задержан мужчина, устроивший дебош в одном из столичных магазинов

"Безопасный город": задержан мужчина, устроивший дебош в одном из столичных магазинов

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Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из магазинов Москвы. Сандал мужчина устроил сразу, как только вошел. Истерику покупателя сотрудница магазина решила прекратить с помощью перцового баллончика, которым прыснула ему в лицо. Затем на место происшествия по сигналу тревоги прибыли Росгвардейцы и задержали злоумышленника. Сейчас с ним уже разбирается полиция.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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