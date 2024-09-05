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Новости

05 сентября, 21:45

Город

"Безопасный город": с начала года в столице установили светофоры более чем по 100 адресам

"Безопасный город": с начала года в столице установили светофоры более чем по 100 адресам

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С начала года в Москве установили и обновили светофоры более чем по 100 адресам. Прежде всего они появились там, где чаще всего случаются аварии, а также вблизи соцобъектов, мест отдыха, станций метро и МЦД. Как отметил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов, такая работа велась во всех округах. Все для того, чтобы московские улицы и дороги стали еще удобнее и безопаснее.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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