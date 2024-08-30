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30 августа, 21:35

Общество

"Безопасный город": новое заболевание от вейпов EVALI вызывает поражение бронхов

"Безопасный город": новое заболевание от вейпов EVALI вызывает поражение бронхов

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Новая болезнь легких EVALI, возникающая из-за курения вейпов, является вариантом пневмонии и может вызывать поражение бронхов и легочной ткани. Больше 30% процентам заболевших требуется искусственная вентиляция легких.

В Минздраве рассказали, что симптомы схожи с коронавирусом: температура, общая слабость, недомогание, кашель, одышка, а главное – патологические изменения в легких. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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обществовидеоАлександр Астахов
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