"Безопасный город": новое заболевание от вейпов EVALI вызывает поражение бронхов

Новая болезнь легких EVALI, возникающая из-за курения вейпов, является вариантом пневмонии и может вызывать поражение бронхов и легочной ткани. Больше 30% процентам заболевших требуется искусственная вентиляция легких.

В Минздраве рассказали, что симптомы схожи с коронавирусом: температура, общая слабость, недомогание, кашель, одышка, а главное – патологические изменения в легких. Подробнее – в программе "Безопасный город".