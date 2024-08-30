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30 августа, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в Москве арестован водитель, насмерть сбивший женщину в Перове

"Безопасный город": в Москве арестован водитель, насмерть сбивший женщину в Перове

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Измайловский суд Москвы арестовал до 30 октября Германа Евгеньева, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По версии следствия, Евгеньев находился в состоянии опьянения. Злоумышленник на высокой скорости наехал на переходивших дорогу пешеходов. В итоге от полученных травм один из пешеходов скончался на месте, другой, несовершеннолетний, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествияДТПвидеоАлександр Астахов
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