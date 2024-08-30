"Безопасный город": в Москве арестован водитель, насмерть сбивший женщину в Перове

Измайловский суд Москвы арестовал до 30 октября Германа Евгеньева, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По версии следствия, Евгеньев находился в состоянии опьянения. Злоумышленник на высокой скорости наехал на переходивших дорогу пешеходов. В итоге от полученных травм один из пешеходов скончался на месте, другой, несовершеннолетний, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Подробнее – в программе "Безопасный город".