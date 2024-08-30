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30 августа, 21:35

Шоу-бизнес

"Безопасный город": блогер Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

"Безопасный город": блогер Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

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Блогер Елена Блиновская частично признала вину в уклонении от уплаты налогов во время заседания в Савеловском суде Москвы. При этом она отвергла обвинения в легализации средств.

Блогер объяснила, что якобы просто не уследила за своими сотрудниками в бухгалтерии, потому что была в декрете. В свою очередь, суд снял арест с ее квартиры стоимостью 90 миллионов рублей, чтобы Блиновская смогла частично погасить долг перед налоговой. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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