"Безопасный город": блогер Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

Блогер Елена Блиновская частично признала вину в уклонении от уплаты налогов во время заседания в Савеловском суде Москвы. При этом она отвергла обвинения в легализации средств.

Блогер объяснила, что якобы просто не уследила за своими сотрудниками в бухгалтерии, потому что была в декрете. В свою очередь, суд снял арест с ее квартиры стоимостью 90 миллионов рублей, чтобы Блиновская смогла частично погасить долг перед налоговой. Подробнее – в программе "Безопасный город".