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29 августа, 22:00

Транспорт

"Безопасный город": москвичам рассказали о Школе вождения электросамокатов

"Безопасный город": москвичам рассказали о Школе вождения электросамокатов

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Сервисы кикшеринга развивают в Москве новый проект – Школу вождения электросамокатов. Все желающие могут пройти тесты на знание ПДД и опробовать полосу препятствий.

Менеджер проекта Илона Максимова рассказала, что изучить правила можно на интерактивной площадке в игровой форме. В конце занятий жители получают бонус за прохождение и знание ПДД, указала она.

Ближайшие уроки пройдут в парке "Сокольники" 31 августа. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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