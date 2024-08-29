"Безопасный город": москвичам рассказали о Школе вождения электросамокатов

Сервисы кикшеринга развивают в Москве новый проект – Школу вождения электросамокатов. Все желающие могут пройти тесты на знание ПДД и опробовать полосу препятствий.

Менеджер проекта Илона Максимова рассказала, что изучить правила можно на интерактивной площадке в игровой форме. В конце занятий жители получают бонус за прохождение и знание ПДД, указала она.

Ближайшие уроки пройдут в парке "Сокольники" 31 августа. Подробнее – в программе "Безопасный город".

